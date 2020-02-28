الامارات | من الأكثر تضرراً من «كورونا».. المرأة أم الرجل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن من الأكثر تضرراً من «كورونا».. المرأة أم الرجل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت دراسة علمية صينية جديدة أن فيروس كورونا يشكل خطراً على الرجال أكثر من النساء، إذ إن المرأة قادرة على مواجهته أكثر.

وأورد موقع «جي إم إكس» الألماني أنه عندما تفشى فيروس «سارس» عام 2003 شكل ذلك أيضاً خطراً على الرجال أكثر من النساء، وسجلت الوفيات حينها ارتفاعاً بنسبة كبيرة مقارنة بنظيرتها لدى النساء، كما أبرزت نتائج الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية «Annals of Internal Medicine»، حسب موقع «دويتشه فيله».

ويعتقد أخصائيون أن انخفاض نسبة الوفيات في صفوف النساء راجع بالأساس إلى قوة جهاز المناعة لدى العنصر الأنثوي وأكدوا أن النساء قادرات على محاربة الفيروس المتحور الجديد. ولم تبين الدراسة سبب توافر النساء على جهاز مناعة قوي، لكن العلماء القائمين على الدراسة يفترضون أن قدرة النساء على الإنجاب لربما تلعب دوراً مهماً في محاربة الفيروسات بقوة أكثر من العنصر الذكري.