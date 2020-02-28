فقدت بصرها.. عارضة أزياء يدفعها هوسها لمغني راب بوشم عينها

قد يدفع الهوس بالآخرين أن يجعل بعض الأشخاص يفقدون بعض أعضائهم، وهو الأمر الذي حدث مع عارضة أزياء فقدت البصر في عينها اليمنى، وستفقد القدرة على الرؤية قريبا بعينها اليسرى، عقب إجرائها وشما في العين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، بدت عينا ألكساندرا سادوفسكا، البالغة من العمر 25 عاما، مصبوغتين باللون الأسود، بعد ذهابها إلى رسام وشم، في وارسو غرب بولندا، لجعل مقلتي عينيها سوداوين، كي تشبه مغني الراب المعروف باسم "بوبك"، والذي كان بياض عينيه أيضا مصبوغا باللون الأسود.

وكشفت عارضة الأزياء، أن الألم الذي كانت تعاني منه في البداية بدا طبيعيا، وفقا للتقارير، وأنه كان عليها تناول مسكنات الألم.

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وقالت ألكساندرا: "لسوء الحظ، حتى الآن، لم يعطني الأطباء أملا بالتحسن، الأضرار عميقة وواسعة النطاق، أخشى أن أصبح عمياء تماما.. لن أحبس نفسي في سرداب وأكتئب، أحمل حزنا معي، ولكني سأتعايش معه".

من جهتهم قال المسعفون، إنه لا يوجد أمل في إصلاح بصرها، مؤكدين أنها قريبا ستصبح عمياء تماما.

كما يواجه الرجل الذي فعل ذلك، وهو فنان وشم، يدعى في وسائل الإعلام المحلية باسم "Piotr"، عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، بسبب هذا الإجراء الفاشل.

وبحسب تقرير نشره موقع "Polska"، فإن ألكساندرا خضعت لثلاثة إجراءات طبية تهدف إلى استعادة بصرها، لكنها اكتشفت أن الصبغة دخلت في نسيج العين، وأن الحبر المستخدم كان مناسبا فقط للرسم على الجلد، ويجب ألا يلامس مقلتي العينين.

وقال محامو "ألكسندرا"، لوسائل الإعلام البولندية: "هناك أدلة واضحة على أن فنان الوشم لم يكن يعرف كيفية القيام بمثل هذا الإجراء الدقيق، ومع ذلك قرر أن يؤدي الأمر الذي أوصل المسكينة إلى هذه المأساة".