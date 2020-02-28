كيف ظهرت المصارعات في أول نزال نسائي على لقب "سماك داون" بالسعودية؟

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في أول نزال لمصارعة نسائية على لقب "سماك داون" للسيدات، يقام في المملكة العربية السعودية، تمكنت فيه المصارعة الأمريكية بايلي، من الحصول على اللقب والاحتفاظ به من منافستها المصارعة ناعومي.
وأقيم النزال ضمن مهرجان "سوبر شوداون"، الذي أقيم في ساحة محمد عبده، في العاصمة السعودية في الرياض، وحرصت خلاله المصارعتان "بايلي" و"ناعومي"، على ارتداء الملابس المحتشمة خلال المباراة، اتباعًا للتقاليد الشرقية، إذ ارتديتا القمصان (تي شيرت) والسراويل.
يذكر أن السعودية قد شهدت في وقت سابق، نزال مصارعة نسائي، وذلك خلال مهرجان "كراون جول" العام الماضي، في الرياض، وانتهى بفوز المصارعة "نتاليا" على منافستها لايسي إيفانز.
وشهد مهرجان "سوبر شوداون"، فوز المصارع السعودي، منصور الشهيل، على غريمه الأمريكي، دولف زيجلر.
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