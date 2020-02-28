كـ "موديل".. شيرين رضا الزوجة الوحيدة لعمرو دياب التي ظهرت في كليباته

تصدرت الفنانة شيرين رضا، محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ظهورها وحديثها عن ابنتها وزوجها السابق الفنان عمرو دياب، خلال حوارها مع بلال العربي، في برنامج‎"be my guest" ‎، المذاع على قناة‎"lbc" ‎.

وأكدت "شيرين" في حوارها، إنها منعت ابنتها "نور" من استغلال اسم والدها الفنان عمرو دياب، والارتكاز ‏عليه في حياتها العملية، وأنها دفعتها للاعتماد على جهودها الذاتية وشق طريقها بنفسها.

وتعتبر شيرين رضا، هي الزوجة الوحيدة للفنان عمرو دياب، التي ظهرت معه في عدد من كلباته كموديل، فكان ظهورها الأول خلال كليب بعنوان "عيني منك" الذي صدر عام 1987، وذلك قبل عامين من زواجهما الذي وقع عام 1989، وانتهي بعد 3 أعوام.

وظهرت "شيرين" في الكليب، بملامح تحمل الكثير من الخجل والبراءة، وكانت تقف في الكليب والهضبة يتغزل فيها بكلمات "عينى عينى منك والله والله عيني منك، يا سكر نبات نصي الحلو انتي، انتي يا حبيبتي يا أحلى البنات، واربي الباب وعدى عدى القلب عدى، وعدي من سكات قلبي دار أمان".

ويستكمل: "إيه آخرتها معاكى حب وحبناكى، صبر صبرنا سنين، عشق عشقت عينيكى غيرة وغيرت عليكى، وبرضه مش عاجبين".

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أما الكليب الثاني الذي ظهرت فيه شيرين رضا مع عمرو دياب، فكان كليب "متخافيش" عام 1990، أي بعد عام من زواجهما، وقالت "شيرين" بهذا الشأن، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أن كليب "ماتخافيش"، والذي كتب كلماته مجدي النجار، وقام بتلحينه حميد الشاعري، تم تصويره في شقة الزوجية.

وتابعت قائلة: "لقطات عمرو كلها وهو جالس على كاونتر المطبخ بتاع شقتنا ولم تكن شقتنا قد تم فرشها بالكامل، وأن هذا الكليب تم تصويره بواسطة مصور فرنساوي وهو اللي اختار التصوير بالشقة وأخرجه بهذا الشكل".

واستكملت: "المخرج الفرنسي كمان هو صاحب فكرة ترشيحي لمشاركة عمرو دياب والظهور في لقطات سريعة قصيرة أثناء تصوير الفيديو كليب".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، كان من بينها فيلم "الكويسين"، و"الضيف"، و"فوتوكوبي"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وغيرها من الأعمال المميزة، وعرض لها مؤخرًا فيلم "رأس السنة"، بصحبة عدد من النجوم من بينهم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبسمة، وأحمد مالك.