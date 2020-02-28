الليدي كيتي تقلد إطلالات عمتها الأميرة ديانا خلال أسابيع الموضة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استوحت الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة ديانا، مجموعة من الإطلالات من عمتها الراحلة.

وتألقت عارضة الأزياء البريطانية الليدي كيتي البالغة من العمر 29 عاما بمجموعة من القطع المختلفة، وهي تتنقل بين باريس ولندن وميلانو لحضور فعاليات أسابيع الموضة.

وبالرغم من تقليدها لها، كان هناك تشابه كبير في الملامح بين الليدي كيتي والأميرة الراحلة ديانا، وتم اكتشاف التشابه لأول مرة بواسطة مجلة Tatler البريطانية.

وبدأ موسم الموضة منذ الشهر الماضي مع أسبوع الموضة في باريس، حيث بدت الليدي كيتي بإطلالة مشابهة لديانا في عرض Schiaparelli Haute Couture لربيع / صيف 2020.

وارتدت كيتي بدلة بنطلون كلاسيكي باللون الكريمي مع سترة برقبة بولو بيضاء أثبتت التشابه الكبير. وتشابهت هذه الإطلالة بشكل كبير لتلك التي ارتدتها الأميرة ديانا لدى وصولها إلى فندق كارليل، نيويورك في يونيو 1997.

واختارت الأميرة بذلة ذات لون مشابه، لكنها كانت بقماش خفيف لاستيعاب حرارة الصيف وارتدت فوقها سترة سوداء بسيطة.

وبعد توقف قصير في لندن لحضور عدة مناسبات خيرية، توجهت الليدي للانضمام إلى مجموعة الأزياء في ميلانو.

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وخلال حدثين لمصممة الأزياء البريطانية، ألبرتا فيريتي، اختارت ملابس مذهلة من خزانة ملابس ديانا، إحداها كان فستان ستان أحمر طويل ارتدته لحدث مسائي للاحتفال بالمصمم الإيطالي، فضلا عن ثوب قرمزي ارتدته الأميرة ديانا خلال العرض الأول لفيلم Like A Woman في ليستر سكوير عام 1992.

واستمر تقليدها إلى أن ارتدت قميص تنورة، في حين أن هذه الإطلالة كانت الأقل شبها لأسلوب ديانا مقارنة بالإطلالات الأخرى، إلا أنها ماتزال تشبه إلى حد كبير سترة وتنورة مطوية ارتدتها الأميرة ديانا في مصر في عام 1992.

كانت قد أثارت الليدي "كيتي سبنسر"، الجدل منذ أيام بعد اعتناقها الديانة اليهودية، بعدما أفصح أحد الأصدقاء المقربين أن كيتي سبنسر قررت اعتناق اليهودية لتتزوج من خطيبها المليونير "مايكل لويس" البالغ من العمر 61 عاما.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أثارت كيتي الجدل بقبولها الزواج من مايكل، خاصة بسبب فارق العمر الكبير، فهو في الستينيات من عمره، بينما تبلغ هي 29 عاما، كما أنه يكبر والدها "إيرل سبنسر" بـ 5 سنوات.