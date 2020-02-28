صور.. لوك جرئ لتارا عماد في أحدث جلسة تصوير

بفستان من اللون الأبيض، مفتوح "V" عند منطقة الصدر، وبه فتحتي هوليوود الشهيرة، كانت إطلالة تارا عماد، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت فيها بـ لوك ناعم ورقيق رغم جرأة الفستان.

اعتمدت تارا عماد، على المكياج الخفيف الطبيعي الذي أظهر ملامحها الجذابة، مع ارتداء حذاء مقفول له كعب عال، من اللون الروز، ونسقت مع فستانها لارتداء أقراط كبيرة رائعة، وأظهرت شعرا طويلا ناعما.

الصور نشرت بواسطة مصور الفنانين الشهير خالد فضة، وشاركها مع جمهوره ومتابعيها عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام".

Advertisements

الفستان من بيت الأزياء فيلا بابوشكا، والشعر من تصفيف محمد الصغير، وتنسيق اللوك لمينى مصطفى.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين التعليقات، "جلسة تصوير رائعة"، و"دايما مختلفة تارا عماد".