لا ينقص الوزن.. دراسة حديثة عن رياضة المشي

دائما ما يؤكد المتخصصون في مجال الرياضة، أن المشي أو الجري يساعدان في انقاص الوزن، إلا أن دراسة حديثة خرجت لتضرب بهذا الاعتقاد عرض الحائط.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رياضة المشي لا تنقص الوزن، وفقًا لدراسة حديثة، عن تجربة أجرتها جامعة "بريجهام يونج" الأميركية، وضربت بها عرض الحائط كل المفاهيم الراسخة عن فوائد المشي في إنقاص الوزن منذ عقود.

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وأكدت الدراسة، أن سر الحفاظ على جسد مثالي يكمن في الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها، حيث يعتمد إنقاص الوزن فقط على تلك السعرات.

وأشارت الدراسة إلى أن المشي 10 آلاف خطوة لا تحرق إلا 500 سعرة حرارية، أي ما يعادل وجبة بطاطس مقلية كبيرة من مطاعم الوجبات السريعة، وأن قطع المسافات سيراً على الأقدام غير كافٍ لضمان نحافة الجسم.

كما أنه لا يوجد قدر محدد من المشي لمنع زيادة الوزن من تلقاء نفسه، إنما الأمر برمته يعتمد على مقدار الطعام المتناول والسعرات الحرارية التي يحتوي عليها.