قبل الصيف.. أطعمة لإنقاص الوزن سريعاً من دون رجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع دخول الصيف يجب الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي نتناولها للتمتع بجسم مثالي ورشيق استعدادا لفصل الصيف، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

-الفلفل الأحمر الحريف ومسحوقه المجفّف (الشطة) من الأطعمة التي تزيد حرق السعرات الحرارية، وتساعدك كل رشة من (الشطة) على حرق ما لا يقل عن 5 سعرات إضافية.

-توجد أدلة على أن تناول القهوة يزيد قدرة الجسم على حرق الدهون بنسبة تصل إلى 11 بالمائة، كما يزيد الشاي الأخضر حرق السعرات أيضاً.

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-البقول غنية بالبروتين والألياف، وهي من أفضل الأطعمة التي تنشّط عملية التمثيل الغذائي.

-الأكلات البحرية والأسماك غنية بالزنك والحديد، ويساعد ذلك الثنائي على تنشيط حرق السعرات.

-أضف القليل من خل التفاح لأطباق الطعام لتحصل على المزيد من إنزيمات الهضم التي تحرق السعرات الحرارية والدهون..

- تناول شاي الزنجبيل والقرفة لتنشّط التمثيل الغذائي.