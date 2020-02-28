بـ8 جنيهات فقط.. حل سحري لمشكلات البشرة في المنزل: السر في الكبريت

الرغبة في الحصول على بشرة مثالية، خالية من الشوائب، من الأهداف التي تسعى الفتيات لتحقيقها، باحثات عن حلول صحية وآمنة، في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

يعتبر صابون "الكبريت" الطبي، حلا سحريا لمشكلات البشرة، والذي يتميز بأن لون الأصفر، وسعره الزهيد، حيث لا يتجاوز الـ8 جنيهات فقط، ويمكن شراؤه من الصيدليات أو محال العطارة الكبرى.

وفيما يلي فوائد استعمال صابون "الكبريت" الطبي للبشرة والشعر، بحسبما ذكر موقعا "live strong" و"health line" الطبيين:-

1- يعالج حب الشباب بالبشرة.

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2- يساعد في علاج حكة الجلد.

3- يساعد في علاج قشر الشعر.

4- يعالج الجرب الناتج عن اقتحام بعض الطفيليات الدقيقة للجلد.