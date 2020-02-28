طُلقت منذ أسبوعين.. مشاهد من قتل سيدة على يد طليقها وحماها بعد علاقة محرمة معهما

داخل شقة سكنية بحي الوراق، سقطت سيدة جثة هامدة على يد طليقها وحماها، اللذين تعاونا في قتلها والتخلص منها بعدما أقامت معهما علاقة محرمة، الجريمة التي كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، وانتهت بحبس المتهمين.

ويرصد "هن" مشاهد من الجريمة البشعة منذ طلاق المجني عليها الذي وقع قبل أسبوعين وحتى التخلص من حياتها.

متزوجة منذ 5 سنوات

منذ 5 أعوام كانت المجني عليها متزوجة من "أحمد.م" عامل بناء، وأنجبت منه طفلين، لكن تزايدت الخلافات والمشاجرة بينهما، حتى قرر الزوج طلاقها وإنهاء حياتهما الزوجية، مبررًا ذلك بسبب سوء سلوكها.

Advertisements

طلاق منذ أسبوعين وعلاقة محرمة

قبل أسبوعين وقع الطلاق بين عامل البناء وزوجته، لكنها رفضت مغادرة المنزل، وقررت البقاء معه في المنزل، لتقيم مع طليقها علاقة محرمة، لكنها لم تكتف بذلك، إذ أقامت أيضًا مع حماها، وكانت تتردد عليه في منزلها بمدينة الوراق.

قتلها

اكتشف "أحمد" بأن طليقته تقيم علاقة محرمة حينما توجه ذات مرة لزيارته في غرفته، ليكتشف وجودها، وأنهما كانا يمارسان علاقة محرمة، فاستل سكينًا وسدد لها طعنة بالبطن، وأثناء ذلك كتم والده أنفاسها حتى لفطت أنفاسها الأخيرة.

واكتشفت قوات الأمن الجريمة وتم تحرير محضر وتمكنت من القبض على العامل ووالده، وأُخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهمين، وقررت النيابة حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونسبت إليهما تهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.