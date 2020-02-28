الامارات | «هاكاسان أبوظبي».. برانش الجمعة الفاخر

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاكاسان أبوظبي».. برانش الجمعة الفاخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «هاكاسان أبوظبي» المطعم الكانتوني الفاخر برانش الجمعة المسائي، حيث يتم تقديم برنش هاكاسان المسائي كل جمعة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة 11 ليلاً.
ويرحب تراس هاكاسان بالمقيمين والزوار في فندق قصر الإمارات في قلب العاصمة، لتجربة البرنش المسائي المميّز، مع لمسة جديدة من المطبخ الصيني العصري ذات الشهرة العالمية، إلى جانب الأجواء المنعشة، والموسيقى الحية، والخدمة الودودة. ويتميز التراس الأنيق بمنطقة جلوس منخفضة، فضلاً عن الكبائن الفاخرة المطلة على أفق المدينة المتألق.
كما سيكون الضيوف على موعد مع أجواء ساحرة ومريحة أثناء تناول برنش هاكاسان المسائي، ضمن ليلة مثالية للمّ شمل الأصدقاء والأحبة.
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