أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "ركنا"، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا، الذي اجتاح العديد من البلاد خلال الفترة الماضية، وهي لاعبة كرة القدم إلهام شيخي.
ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن اللاعبة خلال السطور التالية.
- إلهام شيخي، أول لاعبة كرة قدم إيرانية، وتبلغ من العمر 23 عامًا.
- تقطن إلهام في قُم"، إحدى مدن إيران والتي تعتبر الحوزة العلمية فيها المركز العلمي الديني للشيعة بعد النجف.
- شاركت إلهام شيخي في منتخب كرة الصالات النسائية، ونادي سباهان أصفهان الإيراني.
- كانت عضوا سابقا في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية.
- دخلت أحد المستشفيات بإيران قبل 10 أيام، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
تفشي فيروس كورونا في إيران
انتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية في إيران، ما أدى إلى وفاة 26 شخصا، وإصابة 245، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها بكورونا.. 5 معلومات عن إلهام شيخي أول لاعبة كرة قدم إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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