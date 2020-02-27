أصالة بإطلالة "كلها ألوان".. وابنتها شام: "بصراحة.. لايقة عليها"

إطلالة غير تقليدية متعددة الألوان، جذبت بها المطربة السورية أصالة نصري الأنظار نحوها، في أحدث ظهور لها، لتشغل أزياؤها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بين المعجبين بتلك الملابس "الجريئة" و"غير المألوفة"، ومنتقدين لها، واصفيها بأنها "غير متناسقة"، و"مزعجة للعين" لكثرة ألوانها.

أصالة بإطلالة متعددة الألوان من ليزا جارفيس وكاتي تروتر

الفنانة السورية تجملت ببنطلون فضفاض أحمر اللون، مزود بخطوط سوداء عريضة، وسترة متوسطة الطول، بالإضافة إلى قميص منقوش من "الساتان"، ورابطة عنق متعددة الألوان، فضلا عن جوارب تحمل نقوش الـ"تايجر"، وحذاء أخضر اللون بكعب عالِ، من تنسيق الأستايلست الأجنبية ليزا جارفيس، وكاتي تروتر، مع ظهورها بشعر قصير بني اللون، يحمل تموجات بسيطة.

Advertisements

تلك الملابس التي شغلت جمهور أصالة، تأتي ضمن جلسة تصوير أجرتها النسخة العربية لمجلة "فوج" العالمية، احتفالا بالعيد السنوي الثالث لذلك الإصدار، المقرر نشره في الأسواق شهر مارس المقبل، وفقا لما أعلنته المجلة في بيان لها، والتي أجرت عددا من الحوارات الصحفية، و"فوتو سيشن" التي تتميز بكثرة الألوان، والتصميمات "خارج الصندوق" مع فنانات في الوطن العربي، من بينهن، النجمة يسرا ومصممة الأزياء الشيخة حور بنت سلطان القاسمي.

ابنة أصالة: مش هتنزل تغني باللبس ده

ذلك "اللوك" الذي أثار جدلا، حظي بإعجاب شام ذهبي، ابنه أصالة نصري، التي قالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "بصراحة هو جميل، ولايق عليها جدا، وشبه شخصيتها هي بتحب الألوان والحياة"، مضيفة أن القائمين على جلسة التصوير "متخصصين محترفين"، حيث أن الغرض من تلك الإطلالة أن تظهر كأنها "لوحة فنية"، لافتة: "أكيد هى مش هتنزل الشارع أو تغني كده"، متمنية لها المزيد من النجاحات والإطلالات الموفقة.