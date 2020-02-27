لماذا تنبعث رائحة عفن من الغسالة الأوتوماتيكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال منتدى الغسل الألماني إن انبعاث رائحة عفن من الغسالة الأوتوماتيكية يرجع إلى انتشار البكتيريا بداخلها؛ حيث تشكل البيئة الرطبة بيئة مثالية لتكاثرها.
وللتخلص من رائحة العفن ينصح الخبراء الألمان بضبط برنامج الغسل على درجة حرارة 60 مئوية مرة في الشهر على أقل تقدير، مع استخدام منظف عام يشتمل على مواد تبييض.
ومن المهم أيضا فتح باب الغسالة ودرج مسحوق الغسيل بعد كل مرة غسل، وذلك لتصريف الرطوبة.
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