بحضن وقبلة.. سيرين عبدالنور تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، مقطع فيديو لها أثناء تهنئتها للفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وغنت عبدالنور، أغنية "هابي بيرث دي تو يو"، لنجوى كرم، وقبلتها واحتضنتها.

وعلقت "عبد النور"، على الفيديو: "بحبك قد ما في حب بالدنيا، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية، ينعاد عليكي بالسلام والأمان، الله يحميكي من كل شر".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعيد ميلادها، وذلك خلال تغريده لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "أحلام": "كل عام وأنتِ شمس مضواية يا شمسنا الدافية، شمس الأغنية العربية نجوى كرم، كل عام وأنتِ بصحة وسعادة ونجاح، وكل عام وإحنا بنحبك وبنكبر باسمك".