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طريقة عمل البامية الويكا

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تبحث العديد من السيدات وربات البيوت عن طريقة سهلة وسريعة لإعداد البامية الويكا في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير البامية الويكا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير البامية الويكا

بامية

طماطم 

مرقة لحمة   

خل 

كزبرة جافة 

سمنة

ثوم

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ملح  

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية الويكا

قومي بسلق البامية في المرقة.

ثم اضربي المرقة في الخلاط.

شوحي الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على النار.

أضيفي الطشة للبامية واتركيها لتغلي.

قلّبي الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود.

ضعيها على النار لمدة دقيقتين وقدميها مع الويكا.

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