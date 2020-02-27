انتهت بصورة تجمعهما.. قصة خلاف دام لعام بين نوال الزغبي وابنتها الكبرى

كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة عن طلاقها رسميا من والد أبنائها إيلي ديب بعد زواج دام بينهما منذ عام 1999.

فلم يكن تلك هو الانفصال الوحيد داخل أسرة نوال، بل إنه حدثت قطيعة بينها وبين ابنتها تيا ديب التي تركت المنزل وقررت العيش مع والدها لمدة عام.

وكان قد وجه لـ "نوال" سؤال من إحدى الصحف العربية، ليسألها عن سبب اختيار ابنتها "تيا" للانتقال والعيش مع والدها بعدما كانت تعيش بصحبة والدتها وهل هناك خلاف بينهما دفع الأخيرة لاتخاذ القرار، فردت نوال قائلة: "تيا أصبح عمرها 18 سنة واختارت الانتقال للعيش مع والدها، فهل خطأ أن تختار العيش مع والدها؟!".

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وتضيف: "بالنسبة لي تيا ما زالت موجودة معي طوال الوقت، فهي اليوم أصبحت في سن تستطيع فيه أن تختار وتقرّر العيش معي أو مع والدها لذا أحبّت أن تجرّب الحياة مع والدها، وهي حرّة في اختيارها".

كما وجه سؤالا آخر بشأن جمال ابنتها وهل هناك غيره وقعت بينهما بعد زيادة أعداد المعجبين، لترد قائلة: "أكيد لا... تيا ابنتي وأفتخر بها وطيلة عمري داعمة لها وإذا قالوا إن ابنتي حلوة فأنا أفرح بها.. هل هناك أم تغار من ابنتها؟ وإذا كما قلتِ قد تأخذ مني الأضواء والشهرة، فلتأخذ مني الأضواء والشهرة وتأخذ عينيّ وحياتي أيضاً. أين المشكلة بذلك؟ فتيا ابنتي وما زالت أتواصل معها".

بعد انقضاء العام، بادرت "تيا" بمصالحة والدته، وكتبت تعليق أرفقته بصورة لها هي و"نوال" التي وصفتها بأنها توأمها.

من جهته أمن "ديب" على المصالحة وذلك من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معربًا عن سعادته الكبيرة وفخره بابنته التي أخذت خطوة تجاه والدتها، في تلميح إلى الموافقة الضمنية على المصالحة التي تمت بينهما.