يعتبر طبق سلطة الرنجة من الأطباق الشهية التي قد تحتاج السيدات لتحضيرها بين الحين والآخر لمذاقها المميز، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها. مقادير سلطة الرنجة 3 رنجا 2 فلفل ألوان طحينة ليمون Advertisements زيت 1 كرنب ملفوف صغير البنفسجي عيش محمص طريقة تحضير سلطة الرنجة يتم غلي الماء وتوضع به الرنجة لمدة دقيقتين ثم بعد ذلك نخرجها ونطلع اللحم ونخليه من الشوك ثم تضع ليمون بأي كمية مع فلفل ألوان مقطع مع قطع الكرنب الملفوف، ثم نضع الطحينة وزيت ونقلب جيدًا ثم ندخل العيش الفرن يحمص ويتضاف مع الطبق وبالهنا والشفا.

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