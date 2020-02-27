للتخلص من قشرة وتأخير البيريود.. طبيب نساء يحذر من استخدامات جانبية لحبوب منع الحمل

بعض السيدات والفتايات قد يلجأن لبعض الوصفات الطبيعية للتخلص من مشكلة، لكن تطور الأمر بينهن إلى تناول بعض العقاقير مثل حبوب منع الحمل، كمؤخر للدورة الشهرية في حالة السفر المفاجئ أو الزفاف، وفي بعض الأحيان للعمرة ومناسك الحج، وخلطة أخرى تحتوي على تلك الحبوب أيضا للتخلص من قشرة الشعر، ولا يدركن أبدا مخاطر تلك العقاقير التي يتناولنها دون استشارة أو حاجة لها.

يوضح دكتور خالد النمرسي استشاري أمراض النساء والتوليد لـ"هن"، أن لحبوب منع الحمل استخدامات كثيرة فعلا، وجميعها مهمة في الحالات المرضية، كـ بطانة الرحم المهاجرة للتخلص من آلامها، وتوقيف النزيف المزمن والسيطرة عليه، وهناك بعض الحالات الطارئة لا مانع من استخدامها لتأخير الدورة الشهرية، لكن تحت إشراف طبي وبكمية ومدة زمنية محددة.

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أما عن مخاطرها، فقال النمرسي: "لا يحبذ أبدا تناول العقار بعد سن الأربعين، لأنه يعرض السيدات لخطر الإصابة بالسرطان، وأيضا زيادة استخدامه يسبب أعراضا لأمراض نفسية، مثل القلق والتوتر والاكتئاب"، وأضاف: "كل ذلك إضافة لخلل الهرمونات اللي بتصاحب استخدام حبوب منع الحمل، وهذا يسبب مشكلات على المدى البعيد".

وعن استخدام العقار بطحنه وأضافته إلى بعض منتجات العناية بالشعر والبشرة، أوضح النمرسي أن تلك الأفعال تعتبر هدرأ ودون فائدة، ولا يوجد أي صفة طبية لتلك الخلطات التي قد تسبب أيضا مخاطر جسيمة للبشرة والشعر، بخاصة وأن حبوب منع الحمل تحتوي على هرمون الإستروجين، وهو هرمون سرطاني في الأساس.

وأردف: "استخدام تلك العقاقير في أغراض غير طبية للشعر والبشرة وغيرها بيعتبر هدر بلا نفع لأدوية غالبيتها نادرة في الأسواق، وبكدة بيمنعوا إفادة أشخاص آخرين في حاجة لتلك الأنواع من الأدوية".