الامارات | «فنون العالم دبي» يحتضن مواهب واعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون العالم دبي» يحتضن مواهب واعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض فنون العالم دبي، الفعالية التي تقدم إبداعات فنية بأسعار معقولة، عن دعوة الفنانين الناشئين والمصوّرين الهواة إلى المشاركة في أجندته الحافلة بالمسابقات وورش العمل والعروض الفنية، التي تستهدف المواهب من كل الفئات العمرية.

ويتعاون معرض فنون العالم دبي، الذي سينظم خلال الفترة من الثامن إلى 11 أبريل المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، مع العديد من الشركات والمدارس التي تشاركه رؤيته الهادفة إلى تنمية المواهب الواعدة في الإمارات، لتسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة في إطار الفعالية السنوية المخصصة لدعم المشهد الفني المتنامي في المنطقة.

وقالت نائب رئيس تنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «إن الرؤية الشغوفة والطامحة إلى دعم وتطوير المشهد الفني المحلي، تشكل إحدى القيم الجوهرية لمعرض فنون العالم دبي، وهذا ما نصبو لتحقيقه، عبر التعاون مع مجموعات متنوعة من الجهات في دبي، بدءاً من المدارس المحلية، وصولاً إلى مجتمعات الفنانين الناشئين، بهدف توفير منصات عدة، تسهم في الارتقاء بالمواهب والمهارات الفنية المتميزة».

وأضافت: «تعود بدايات معظم الفنانين الناجحين المشاركين في المعرض إلى قسم الفنون في المدرسة، إذ استهلوا مسيرتهم الواعدة كفنانين ناشئين، وهذا ما نريد تحقيقه للأجيال المقبلة».

احتفاء بالتنوّع

يُنظم معرض وجائزة الفنانين الناشئين هذا العام بنسخته الثانية على التوالي، بالتعاون مع فنادق روڤ، تحت شعار «عبر الثقافات». ويسلط موضوع المعرض الضوء على الجنسيات والثقافات المتنوّعة التي تحتضنها الإمارات، كما يحتفي بـ«إكسبو 2020 دبي» المرتقب، الذي سيستقطب إلى المدينة 192 جناحاً وطنياً وملايين الزوّار من أنحاء العالم.

وستتاح للمشاركين فرصة الفوز بجناح خاص في الدورة المقبلة من معرض «فنون العالم دبي». وستنضم ريبيا نعيم، المؤسِسة لمنصّة «إيمرجينج سين» الدولية للفنانين الناشئين، إلى الجهود الرامية لاكتشاف المواهب والكفاءات الأكثر تميزاً وإبداعاً قبل انطلاق فعاليات المعرض في أبريل المقبل.

من جهته، قال مدير العمليات المؤسسية في فنادق روڤ، بول بريدجر: «لقد حققت شراكتنا مع معرض فنون العالم دبي العام الماضي نجاحاً لافتاً، لذا يغمرنا الحماس لاستكمال هذا التعاون في دورة 2020».

منصّة مبتكرة

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بعد مشاركتها الناجحة خلال العام الماضي في معرض فنون العالم دبي، تواصل «نيكون» هذا العام دعم الفنانين الناشئين في مجالات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، من خلال أجندة فعاليات موسّعة تتضمن استضافة معرض لبعض الصور الأكثر شهرة التي التقطتها عدسات المصوّرين الموهوبين من عشاق «نيكون» في المنطقة. وسيشكل معرض فنون العالم دبي 2020 منصّة مبتكرة لمبدعي المحتوى الطموحين، حيث ستنظم مدرسة نيكون سلسلة ورش عمل تستهدف تثقيف وتمكين وإلهام الجيل الجديد من مبدعي التصوير والفيديو.

ودعت الشركة مواهب التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو إلى المشاركة في معرض ومسابقة الفنانين الناشئين، ونيل فرصة الفوز بجوائز. وعند اختيار المرشحين، سيُطلب من المصورين تقديم مجموعة تضم خمس لقطات، إلى جانب مقالة مؤلفة من 300 كلمة يوضحون فيها رؤيتهم الفنية، بينما سيُطلب من مصوري الفيديو تقديم مقطع فيديو مدته خمس دقائق، مع تخصيص دقيقة واحدة لعرض آلية التصوير خلف الكواليس، إضافة إلى ملصق الفيلم.

وانسجاماً مع رؤية «إكسبو دبي 2020»، يفتتح معرض فنون العالم دبي أبوابه أمام ست مدارس لتقديم أعمالها الفنية تحت شعار «الشمولية»، إذ تنطوي مشاركة الطلاب على التعاون معاً لتقديم أعمال فنية مشتركة تجسّد المعنى الحقيقي للشمولية.

وتمت دعوة المدارس المختارة لتقديم لوحات جدارية ومنحوتات وأعمال فنية متنوّعة، ضمن فئات طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، للحصول على فرصة الفوز بجائزة مالية مخصصة لقسم الفنون بالمدرسة.

آلية الاختيار

أعلن معرض فنون العالم دبي أنه يمكن للفنانين الناشئين الاستفادة من إمكانية عرض إبداعاتهم، عبر المشاركة في المعرض والمسابقة في موعد أقصاه الثاني من مارس المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني www.worldartdubai.com.

وسيشرف على اختيار المرشحين النهائيين للمسابقة كل من ريبيا نعيم، التي تضطلع بدور القيّمة الفنية للمسابقة، وبيترا كالتنباخ، القيّمة الفنية في معرض فنون العالم دبي، إلى جانب فريق من فنادق روڤ. وستراعي عملية الاختيار السمات الإبداعية للفنانين، مثل الأصالة وتفرّد الأسلوب والبنية والتكوين.

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أبريل المقبل ينطلق المعرض في مركز دبي التجاري العالمي.