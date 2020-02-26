مجددا.. زوجة جمال حمزة لرئيس الزمالك: يحرم علينا النادي وإنت فيه.. والمفروض تتحبس 180 سنة

عادت رشا بدر، زوجة لاعب الزمالك السابق، جمال حمزة لمهاجمة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من خلال مقطع فيديو على قناتها الشخصية بموقع "اليوتيوب" مستنكرة الأقاويل المتداولة عن نية الأخير حبسها 18 عاما، عقب مهاجمتها له أمس، بعد أحداث القمة التي لم تُلعب.

وقالت في الفيديو: "أنا تحبسني 18 سنة، ده أنت المفروض تتحبس 180 سنة، عشان بتغلط في كل الناس وتشتمهم". وتابعت: "بتشطب عضويتي أنا وجمال، طب وجمال ماله، أصلا يحرم علينا النادي وانت فيه، ده الأعضاء زهقوا من اللي بتعملوا فيه، وعيالي كدة كدة مشتركين في نادي اجتماعي تاني".

مضيفة: "فاكر نفسك إنك الحلو التوت فروت، وهتعيش الدور، أنا واحدة من الجمهور اللي متضايقة من اللي بيحصل". وتابعت خلال المقطع: "كنت فاكراك أبويا، لأن أبويا وسابني من زمان، ومش هقولك يا سيادة المستشار تاني".

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ويتحفظ "هن"، على نشر الفيديو، نظرا لاحتوائه على ألفاظ وإيحاءات خارجة.

وكانت زوجة اللاعب، تصدرت محركات البحث أمس، بعدما شاركت بمقطع فيديو، تعبر فيه عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك، موجهة رسالة شديدة اللهجة مصاحبة بالألفاظ البذيئة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تداوله الرواد، عقب انسحاب الفريق من أمام النادي الأهلي، أول أمس الاثنين، في القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.