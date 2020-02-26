الزغبي رقصت على "بنت الجيران".. الفنانات بعد الطلاق "عمرة وفوتوسيشن ومهرجانات"

لأن حياتهن غير تقليدية فلا تتوقع منهن إلا كل جريء، يختلف الإعلان عن الانفصال لدى الفنانات عن بقية أبناء جنسهن، فقد ترى إحداهن تنشر "فوتوسيشن" عقب الطلاق مباشرة، وأخرى تفضل أداء مناسك العمرة، وإحيانا وصلة رقص على نغمات مهرجان شعبي مثلما فعلت المطربة نوال الزغبي.

فاليوم، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن طلاقها رسميا من إيلي ديب، بعد زواج دام 12 عامًا، وذلك بعدما حصلت عليه منذ 3 أشهر، لكنها لم تعلن عن ذلك احترامًا لمشاعر أولادها، بحسب ما ذكرته في لقائها في برنامج "منا وجر".

وعلى نغمات المهرجان الشعبي "بنت الجيران" للمغني حسن شاكوش، رقصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عليها، وشاركت متابعيها بمقطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة "استوري"، على حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويأتي رقص الفنانة اللبنانية على المهرجان الشعبي، عقب إعلان طلاقها بشكل رسمي، لتشارك متابعيها بمقطع الفيديو، ويرصد "هن" ردود أفعال الفنانات عبر "السوشيال ميديا" عقب الكشف عن انفصالهن:

ياسمين عبدالعزيز تؤدي مناسك العمرة

منذ أكثر من عام، كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، وعقب ذلك، أدت "ياسمين" مناسك العمرة، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورها وهي محجبة ومرتدية عباءة سوداء، وطرحة من اللون الأزرق، وفي يدها سجادة صلاة وسبحة أثناء وجودها في الحرم بمكة، وكتبت على الصورة، "أحلى يوم جمعة دة ولا إية".

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وتفاعل متابعو ياسمين معها عبر التعليقات داعين الله أن يتقبل منها، حيث كتب أحد جمهورها، "ما شاء الله"، وقال آخر، "ربنا يتقبل منك"، و"عمرة مقبولة".

فوتوسيشن سمية الخشاب

أما الفنانة سمية الخشاب، والتي انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد، قبل قرابة العام، اختارت أن تشارك متابعيها عبر حسابها على "فيس بوك"، بفوتوسيشن جديدة لها ظهرت من خلالها وهي مرتدية فستان أصفر.

وظهرت "سمية"، بعدما أعلن "سعد" انفصالهما، بإطلالة أنثوية ومميزة، مرتدية فستان أصفر متوسط الطول، وشعر "ويفي"، مع حذاء ملون، مُعلقة: "صباح التفاؤل صباح السعاده عليكم حبايب قلبي".