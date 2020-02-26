السعودية تطلق دوري كرة قدم للسيدات

استمرارًا لمنح المرأة حقوقها في المملكة العربية السعودية، أُطلق دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عاما أو أكبر، وفقًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وسينظم الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم النسائي الرسمي في الرياض وجدة والدمام "مع إمكانية الاعتماد أكثر على التسجيلات"، وفق ما أفاد به الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وفقًا لـ "سبوتنك".

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من جانبه قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس الاتحاد، إن "انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا، وصحتنا، وشبابنا، وطموحاتنا لرؤية كل رياضي يتم الاعتراف به وتغذيته إلى أقصى قدراته".

وأشاد الأمير خالد بإطلاق الدوري، معلقا: "بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعتبر انطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا، وشبابنا وصحتنا، ولطموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في المملكة، والعمل على دعمه".

وفي السياق نفسه، علقت السيدة شيماء بنت صالح الحصيني المديرة التنفيذية للاتحاد، "إن تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه، مثل دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي الذي له انعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية".