مُصورّة كندية تبرز جمال القفطان المغربي بجلسة وسط الثلوج

مونتريال - حبيب القرشي
أبرزت مُصورّة كندية جمال القفطان المغربي من خلال جلسة تصوير رفقة صديقاتها المنحدرات من المغرب، وهكذا اختلط جمال المغربيات بألوان مختلفة من القفاطين مع بياض ثلوج مونتريال زوال يوم مشمس من أيام الشتاء في حلبة مركز البيئة بضاحية لافال.
وقالت السيدة إليزابيث إن فكرة تقديم نساء كنديات مغاربة يرتدين القفطان التقليدي في مكان شتوي طبيعي تولدت عندها بعد عديد الزيارات للملكة المغربية منذ العام 1999 حتى نوفمبر الماضي، وأضافت آمل أن تكون هذه الصور مصدر إلهام للمتلقين والمهتمين بالثقافة المغربية في كندا.
وتعبر الصور عن مدي القوة والمثابرة والجمال الأصيل والتضامن النسائي والتنوع والحياة والصداقة بين ثقافتين تعيشان في وئام، وتعود جذور النسوة اللائي شاركن في التصوير إلي مختلف أقاليم المغرب ومنهن الطبيبة والمهندسة والمعمارية ، ويعشن الآن في مونتريال بكيبيك كما يتقاسمن الابتسامات والطاقة الإيجابية مع من حولهن، وهن: منية ، غزلين ، سارة ، مريم ، خديجة ، نزهة وسمية.
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