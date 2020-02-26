الامارات | لماذا تنبعث «تلك الرائحة» من الغسالة الأوتوماتيكية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنبعث «تلك الرائحة» من الغسالة الأوتوماتيكية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد منتدى الغسل الألماني بأن انبعاث رائحة عفنٍ من الغسالة الأوتوماتيكية يرجع إلى انتشار البكتيريا بداخلها؛ إذ تشكل البيئة الرطبة بيئة مثالية لتكاثرها.

وللتخلص من رائحة العفن ينصح الخبراء الألمان بضبط برنامج الغسل على درجة حرارة 60 مئوية مرة في الشهر على أقل تقدير، مع استخدام منظف عام يشتمل على مواد تبييض.

ومن المهم أيضاً فتح باب الغسالة ودرج مسحوق الغسيل بعد كل مرة غسل، وذلك لتصريف الرطوبة.

