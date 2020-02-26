عقب طلاقها.. نوال الزغبي ترقص على "بنت الجيران" بفستان أسود

على نغمات المهرجان الشعبي "بنت الجيران"، رقصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خلال استضافتها في برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه بيار رباط، على شاشة "mtv lebanon"، مساء أمس، مشاركة جمهورها بمقطع فيديو أثناء تمايلها، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وذلك عقب إعلان طلاقها رسميًا في الحلقة نفسها.

"الزغبي" تمايلت على نغمات المهرجان، مرتدية فستان أسود من الجلد قصير وبدون أكمام ومزين بـ"دانتيلا"، بالإضافة إلى مكياج "سموكي" من توقيع خبير التجميل أحمد أحمد، وشعر منسدل يحمل تموجات بأنامل فيكتور كيروز.

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بعد انفصال دام 12 عاما.. نوال الزغبي تعلن طلاقها رسميا

وكشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي انفصالها عن والد أبنائها إيلي ديب، بعد زواج دام 12 عامًا.

وأكدت "الزغبي" أنها لم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، مرجعة عدم إعلانها لهذا الأمر إلى احترامها لمشاعر أولادها، وذلك خلال لقاءها في برنامج "منا وجر".

يُذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجبت 3 أبناء، هم تيا وجوي وجورجي.