بـ"فستان جلد".. أحدث ظهور لنوال الزغبي

لفتت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار بإطلالاتها، في أحدث ظهور لها خلال استضافتها في برنامج "منا وجر"، على شاشة "mtv lebanon"، مساء أمس.

وظهرت "الزغبي" بفستان أسود من الجلد، والذي تميز بأنه قصير وبدون أكمام، فضلا عن أنه مزين بـ"دانتيلا"، بالإضافة إلى مكياج "سموكي" من توقيع خبير التجميل أحمد أحمد، وشعر منسدل يحمل تموجات بأنامل فيكتور كيروز.

وشاركت المطربة اللبنانية، مقطع فيديو لها، تستعرض خلاله إطلالتها، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 44 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"الحلاوة ليها ناس يا حلوة"، و"أناقة وجذابة يا نوال".

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، هنأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ابنتها تيا، بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مغردة: "كل سنة وأنتي طيبة يا كل حاجة ليا"، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتها "تيا"، اظهرت الشبه الكبير بينهما.