ردود أفعال زوجات لاعبي الأهلي والزمالك بعد قمة الدوري التي لم تُلعب

وسط أحاديث متناقضة، ومنشورات ساخرة، أطلق حكم مُباراة قمة الدوري 119 "التي لم تُلعب"، التي كان مقررا لها أمس الاثنين، على ستاد القاهرة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019-2020، بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وقرر نادي الزمالك الانسحاب من المُباراة، بعدما أعلن خوضه بالناشئين لتعلن إدارة الأبيض أن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، كان عائقًا أمام اللاعبين من حضورهم الاستاد.

وبين السخرية والهجوم علق عدد من زوجات اللاعبين على القمة "الاستثنائية"، التي لم تكتمل كالتالي:

زوجة أحمد الشيخ تسخر من الناشئين

سخرت ندى محمد زوجة أحمد الشيخ لاعب الأهلي، من انسحاب الزمالك من مباراة القمة.

ونشرت زوجة اللاعب عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير إنستجرام، كوميك ساخر بعد عودة أتوبيس الأبيض وعدم وصوله إلى ستاد القاهرة: "خبر عاجل.. الأتوبيس يعود إلى نادي الزمالك، فيه اتنين لاعيبة نسيوا اللانش بوكس".

زوجة وليد سليمان تتحدث عن احتفال زوجها

وعن صورة احتفال زوجها وليد سليمان عقب المُباراة التي لم تتم من الأساس، قالت ياسمين أمل: "وليد مكنتش قصده حاجة أو إساءة لحد، هو بيهزر ومبسوط بـ3 نقط للأهلي".

زوجة لاعب القلعة البيضاء تهاجم رئيس الزمالك

وفي فيديو "لايف"، تعدت مدته 18 دقيقة، خرجت رشا بدر، زوجة اللاعب جمال حمزة، لتعلن غضبها أمام الجمهور والجميع، وذلك عبر فيسبوك: "أمنية حياتي يحصل هجوم عليا عشان اتشهر، يتخصم مننا 3 نقط ليه".

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وأضافت منفعلة وباكية: "ليه بتعمل فينا كده وبتكسر فرحتنا؟.. أنا كنت بقول إنك شبهي، وبدافع عنك قصاد أي حد"، ولم يخل الفيديو من الألفاظ النابية.

وعقب ساعات قليلة، قررت رشا أن تحذف الفيديو الذي هاجمت فيه رئيس نادي الزمالك، دون توضيح أسباب، ونشرت "بوست جديد" تهاجم فيه من اتهموها بأنها تراجعت عن رأيها.

ورغم ذلك انتشر الفيديو بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبين إعادة نشر وآلاف المشاهدات، أصبحت رشا بدر حديث الجميع.

زوجة محمود علاء وحسناء الزمالك يتجاهلن الحديث

على الرغم من أن الثنائي، "إيمان" زوجة محمود علاء، مدافع الزمالك، "دنيا الحلو"، زوجة محمد عنتر، من زوجات لاعبي الأبيض الأكثر تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الأحداث الرياضية المختلفة، إلا أن الثنائي تجاهلا الحديث عن مباراة القمة.

وقررت "الحلو" الشهيرة بـ "حسناء الزمالك" نشر صورة على "ستوري" حسابها الشخصي على موقع إنستجرام تهنيء فيها صديقتها بعيد ميلادها.

في حين نعت "إيمان" وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث نشرت صورة له: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين".

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد المصري للعبة قرارا بشأن انسحاب الزمالك، حيث أنه من المتوقع اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة مع خصم 6 نقاط من الفريق الأبيض.