بالفيديو.. سلمى أبو ضيف تعلن انفصالها عن حبيبها الإيطالي

أعلنت الممثلة الشابة سلمى أبو ضيف، انفصالها عن حبيبها الإيطالي، التي قالت العام الماضي إنه "حبها الوحيد".

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وأكدت سلمى أبو ضيف انفصالها عن حبيبها خلال لقاء مع ET بالعربي، مشيره إلى حذفها لصوره التي تجمعهما قائلة "راحوا في الأرشيف".

وعن الانتقادات التي وجهت لها بشأن ارتباطها بشاب أجنبي، ردت قائلة: "مش فاهمة إيه العلاقة أجنبي، مصري، مسلم أيا كان ديانته إيه، أنا مع هذا الشخص هل تعرفوا إحنا ما بينا إيه، أهم حاجة بالنسبة ليا معاملة الشخص".

وأوضحت "سلمى" أنها تتواجد في ميلانو وتستمتع بوقتها بمفردها، في إشارة منها لانفصالها.