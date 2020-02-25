جدّدي إطلالتك الشتوية بالبوت الأكثر رواجًا

ظهر البوت بصيحة الـ slouch أو العنق المترهل، كأحد الاختيارات العصرية التي ميزت موضة عام ٢٠٢٠

ويتميز هذا الموديل أنه يضيف لمسة حيوية لاطلالة الشتاء المكونة من طبقات متتالية، كما أنه يسمح بتنسيقه مع قطع مختلفة رسمية وعصرية على حدّ سواء.ارتديه مع جينز أو فستان أو تنورة ، فالخيارات لا حصر لها.

ويعود رواج هذا النمط من البوت، إلى أنّ اتجاه الملابس الفضفاضة بشكل عام يسيطر على الموضة هذا العام، وأرجع البعض رواجها إلى أنّ هذا النمط من الأزياء، يعزز الشعور بالحرية، ما ينعكس على شعور المرأة بالمزيد من الثقة في اطلالتها.

في ما يلي بعض الطرق التي يمكنكِ بها ارتداء بوت بعنق متدلٍّ أو مترهل، من دون أن تبدي باطلالة مهلهلة.

بوت الـ slouch بعنق للكاحل

هو اختيار نادر، نظرًا لأنّ الجميع يبحث عن التصميم المزود بعنق طويل، حتى يظهر تصميم العنق المتدلى، إلا أنّ اختيار بوت بعنق قصير مع سكيني، سيمنحكِ اطلالة نهارية فريدة.



أحذية بوت slouch بعنق تحت الركبة

يعدّ هذا الموديل هو الأكثر رواجًا، لأنه يمكن ارتداؤها مع أيّ شيء تقريبًا، فهي اختيار مناسب للـ فساتين أو التنانير، وحتى الجينز أو الجوارب الشتوية، كما أنّ هذا الطول من البوت ذي العنق المتدلّي، تناسب الاطلالات الصباحية والمسائية.

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بوت slouch الممتد لفوق الركبة هو الأجرأ

البوت ذو العنق الطويل الذي يمتد لبعد الركبة، يتصدر الموضة هذا العام، لكن لا يجرؤ على اعتمادها إلا النساء صاحبات الذوق المميز، بخاصة إذا كان هذا العنق الطويل يتميز ببعض الترهّل، ليضفي لمسة أكثر عصرية.

يفضل تنسيق هذا التصميم مع البنطلونات السكيني، أو التنانير القصيرة، لكنّ الأهم أنها اختيارات لا تناسب الاطلالات الصباحية أو أماكن العمل، بينما يمكن اعتمادها في المساء.

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