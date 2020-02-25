كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت في السعودية

في حادث مأساوي شهدت السعودية، نهشت كلاب ضالة طفلاً لم يتجاوز العامين والنصف حتى فارق الحياة، في فاجعة أصابت عائلةً في الأحساء شرق المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لـ "العربية" فإن مجموعة من الكلاب هاجمت طفلاً صغيرا يدعى مالك، عصر السبت، في الوقت الذي كانت أسرته في نزهة داخل إحدى الاستراحات الريفية ببلدة البطالية، حتى فقدت الأسرة طفلها لتبحث عنه.

ووحدت الأسرة أخيرًا طفلها وحوله مجموعة من الكلاب داخل مزرعة مجاورة، ليتم نقله إلى المستشفى بسرعة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

يذكر أن وزارة الجهات المعنية في السعودية كالشؤون البلدية والقروية، دعت أماناتها إلى تطبيق برنامج CNSR، لتقليل كثافة الكلاب الضالة باستخدام الطرق الرحيمة الصديقة للبيئة والبديلة، وذلك بعد إيقاف استخدام الطعوم السامة في مكافحتها، في إطار تحقيق مبدأ الرفق بالحيوان بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للرفق بالحيوان.