الامارات | لمن بلغوا الـ40.. تجنبوا هذه الأطعمة قبل النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن لمن بلغوا الـ40.. تجنبوا هذه الأطعمة قبل النوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجرد بلوغ عمر الـ40 يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كانت عليه الحال قبل بضع سنوات، ولذا حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، إذ يهدأ الجسم قبل النوم، وتتباطأ عملية الأيض. وهنا أربعة أغذية ينبغي تجنبها قبل النوم، خصوصاً لم تجاوزا عمر الـ40.

- رقائق البطاطس

تعد رقائق البطاطس من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاص الوزن.

- الآيس كريم

Advertisements

من الأفضل عدم تناول الآيس كريم قبل النوم بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وكمية كبيرة من السكر، التي يصعب حرقها في المساء.

- الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.

- المخبوزات المملحة

يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، لكن في الواقع هذه الأطعمة لا تفيد الجسم في شيء، كما أنها تزيد من نسبة السكر والأنسولين في الدم.