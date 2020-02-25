ينتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع جيد

مهنياً: الشمس القمر الجديد وعطارد في برجك ما يعني ان الجو العام جيد جدا لكن البداية صعبة مع وجود القمر في برج الدلو في معاكسة برجك ما يعني عوائق ومطبات عجقة وخفقة تاخير التباسات تشعر وكأنك تغلي بلحظة معينة من موقف محرج ممكن امتحان دراسي او امتحان لقدراتك المهنية يجب ان تكون جاهزا لكل الاحتمالات وحاضرا كي تصل الى القمة لكن الخبر الاجمل هو انتقال القمر الجديد الذي ينضم الى الشمس في برجك بين الاحد والثلاثاء الاثنين والاربعاء كأن القدر يقدم لك الحظوظ على طبق من فضة بدايات جديدة اشارة وضوء اخضر حتى تتقدم مدعوما من الوقت ومن الحظ الاجواء ممتازة حتى تنطلق بارادة قوية وعزيمة قوية وظروف مشجعة وداعمة مهنياً ودراسياً كذلك هنالك احتمال لفرصة جيدة للعمل خارج البلاد فانطلق ولا تتوقف حتى تحصل عليها انها الفترة الاقوى الافضل والانجح والاكثر حظا لعملك لامتحاناتك للمنافسة او كي تسترد حقك كما يتحدث الفلك عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، مع انتقال القمر الى الحمل بين الاربعاء والجمعة اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك فيبعد عن الحظ قليلا بالتالي عليك التركيز على الامور المالية انتبه حتى لا تقع ضحية احتيال او ان تضيع اموالك واغراضك في بلبلة انتبه على الفواتير ودقق في الحسابات للطلاب مطلوب التركيز على الامتحانات في هذه الايام التي تحمل التباسات لكن مع الوعي والتركيز تتفادى كل الامور الصعبة

عاطفياً: الوضع العاطفي ممتاز جدا بحيث يعدك الفلك بمتغيرات على الصعيد الشخصي ما يعني رومنسية خاصة مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الامر الذي يحمل اليك تطورات عاطفية مهمة جدا جدا احداث مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة كما يعدك بقصة عاطفية قد تكون استثنائية فتتغير حياتك وتشعر بقمة السعادة للعازب قد تتخذ قرارات مهمة وتتحدث هذه الفترة عن خطوبة او زواج او ارتباط جديد.

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