تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير انطلاقة أسبوع جيدة

مهنياً:تألق وانطلاقة اسبوع جيدة جداً لا سيما يوم السبت مع وجود القمر في الدلو الذي يحمل اليك الربح والمكاسب على الصعيد المهني والنجاح والتألق على صعيد السفر والتنقلات والفرص النادرة لكن يبقى عليك الحذر بين الاحد والثلاثاء من تاثيرات القمر الجديد من برج الحوت الذي ينضم الى الشمس في معاكسة برجك فتدخل على الخط بعض الامور التي تزعجك مسؤوليات متطلبات اهتمامات كبيرة يجب ان تنتبه لها كي لا تتداخل ببعضها وتعقد تحركاتك وقد تتغير التوجهات ليسود جو من البلبلة والتوتر بحيث يتآمر ضدك الحظ وكوكب عطارد كوكبك الحاكم المتراع ايضا في الحوت الذي يسبب لك الضغوط والازمات ويحثك على قلب الطاولة او ترك مكان عملك ويهدد وظيفتك.تتحسن الظروف بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق وتدخل بفترة ممتازة ناجحة اجمل فترة الاقوى والاكثر حظا تجعلك تنطلق بقوة ونجاح فتنهي الشهر بطريقة جيدة تسويات مصالحات نجاحات فرح سعادة نوعية وقت ممتازة تدعم تقدمك المهني والعاطفي والاكاديمي وتحصل على نتائج مهمة ولا تتردّد في المبادرة لأنّك تتمتع بكل الصفات اللازمة لإقناع الآخرين خلال المناقشات والمفاوضات والامتحانات ا الطاقة الفكرية الكبيرة تجعلك الاقوى والانجح اسبوع جيد لا تخاف من اي شيء فقط كن جاهزا وحاضرا دائماً.

عاطفياً: تعرف هذا الاسبوع افراحا كثيرة ويقدم لك كوكب الحب الموجود في برج الحمل الناري الصديق الذي يحمل لك اشارات ايجابية وظروفا عاطفية مشجعة او تسعد لارتباط يعقده احد الاولاد او المقربين.للعازب,تعيش حالة عشق او تهتم بشخص تلتقيه للمرة الاولى وباستطاعتك احداث تغيير ايجابي في وضعك الحالي.

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