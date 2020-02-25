أبرزها الطين.. 5 منتجات غريبة تساعد على فقدان الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
فقدان الوزن، من الأهداف التي تدفع بعض الأشخاص، إلى اتباع عدد من الطرق الغريبة، للحصول على قوام مثالي وممشوق في أسرع وقتٍ ممكن.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأغرب المنتجات التي يتناولها البعض لفقدان الوزن.
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