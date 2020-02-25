أساليب مكياج عصرية من خبيرة المكياج السعودية يارا النملة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 07:42 مساءً - إذا كنت تميلين الى أساليب المكياج العصرية الجذابة وألوان المكياج الحيوية والمشرقة، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل أساليب المكياج من خبيرة المكياج السعودية يارا النملة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون بنفسجي

مكياج عيون بنفسجي



مكياج العيون البنفسجي هو من أكثر صيحات المكياج رواجاً في الوقت الراهن، فاعتمديه بطريقة ناعمة وجذابة تضفي على مظهرك الجمال والحيوية، وذلك على طريقة يارا النملة، بحيث تستخدمين ظل العين البنفسجي الدافئ بخط عريض على طول الجفن السفلي، وتوزعين الظلال البنية على جفن العلوي. وبواسطة الأيلاينر الأسود، ارسمي خطاً مجنحاً مسحوباً الى خارج العين. وبالنسبة الى أحمر الشفاه، اعتمديه باللون الوردي المات.

تابعي المزيد: مكياج.. 5 أخطاء في طريقة وضع أحمر الشفاه



مكياج وردي دافئ

مكياج وردي دافئ



هذا المكياج ملائم جداً لذوات البشرة الحنطية، إذ يمنحهن إشراقة طبيعية ويضفي على ملامحن الجاذبية والتألق. فإذا كنت من محبات المكياج الوردي الدافئ، اعتمديه على طريقة يارا النملة. بحيث تستخدمين ظلال العيون باللون الوردي الدافئ على الجفنين العلوي والسفلي، مع لمسة لامعة على خط الجفن العلوي. ولإبراز العين وجعلها أوسع وأكبر، ضعي طبقات عدة من الماسكرا السوداء، فهي تتناغم كثيراً مع اللون الوردي. ولاكتمال الطلة، طبقي أحمر الشفاه الوردي اللامع.

تابعي المزيد: أفضل مكياج للجسم لعام 2020



مكياج عيون أخضر

مكياج عيون أخضر



هو مكياج حيوي وبالإمكان اعتماده في إطلالات النهار والليل مع بعض التعديلات، لتحصلي على إطلالة عصرية جذابة جداً. بإمكانك اعتماد مكياج العيون الأخضر بطريقتين مختلفتين، ناعمة وقوية، وذلك على طريقة يارا النملة. فإذا كنت تميلين الى مكياج العيون الأخضر الناعم، طبقي ظلال العيون باللون الأخضر الفاتح انطلاقاً من فتحة العين الداخلية وحتى وسط الجفن العلوي، من ثم ارسمي بالأيلاينر الأسود خطاً ناعماً جداً على طول خط الرمش العلوي، بعدها طبقي الماسكرا السوداء لتكثيف الرموش، واعتمدي أحمر الشفاه باللون النيود الفاتح المات. كما بإمكانك اعتماد الكحل الأخضر بطريقة بارزة على منبت الجفن السفلي وداخل العين، واستخدام ظل العين البني الدافئ فوق العين، مع الأيلاينر المجنح المسحوب الى خارج العين، وأحمر الشفاه النيود البني المات. أما إذا كنت من محبات المكياج الأخضر القوي، فاستخدمي ظل العين الأخضر الداكن لتظليل كامل العين بطريقة قوية وحادة، وطبقي الماسكرا السوداء، وأحمر الشفاه النيود الطبيعي والمات.

تابعي المزيد: مكياج عيون جريء موضة 2020

Advertisements



مكياج ناعم للإطلالة اليومية

مكياج ناعم للإطلالة اليومية



يجمع هذا المكياج بين البساطة والرقي، وهو ملائم جداً للإطلالة اليومية، إذ يمنحك مظهراً مشرقاً وجذاباً. فلا تترددي في اعتماده على طريقة خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، بحيث تستخدمين ظل العين باللون البني الفاتح على الجفنين العلوي والسفلي، وتمزجينها بطريقة متقنة فوق العين وعلى خط الرمش السفلي. من ثم، استخدمي الأيلانير لترسمي خطاً ناعماً يمتد من منتصف خط الرمش العلوي وحتى حدود العين الخارجية. بعدها، طبقي أحمر الشفاه باللون البني الفاتح واللامع.

تابعي المزيد: رسمات أيلاينر للعيون الصغيرة

شاهدي الفيديو: