بعد ارتفاع أسعارها.. أضرار التدخين على الحوامل

فرضت اليوم ضرائب جديدة على السجائر، والتبغ، وعلى السجائر الإلكترونية، وللدخان تأثير سلبي على النساء بشكل عام، وعلى الحوامل بشكل خاص، وذلك بحسب عدد من الدراسات الطبية، التي نشرت نتائجة في مجلة "سيلف"، وبحسب موقع "هيلث لاين"، و"ويب مد".

أضرار التدخين على الحوامل

يتسبب التدخين في عرقلة حدوث الحمل.

يقلل التدخين من الخصوبة لدى المرأة والرجل.

يرتبط التدخين بزيادة خطر الحمل خارج الرحم.

يتسبب التدخين خلال الحمل لتعرض الجنين للمواد الكيميائية الضارة، وفي مقدمتها أول أكسيد الكربون، التي تحد من إمداد الأوكسجين للطفل كما تمنع وصول المواد الغذائية.

يحدث لذلك مشاكل في المشيمة.

نقص وزن الطفل عند الولادة.

عيوب خلقية.

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ولادة مبكرة وفي بعض الأحيان يتسبب بفقدان الحمل.

يؤدي إلى احتمالية وفاة المواليد أثناء الولادة، بالإضافة إلى زيادة خطر إصابة المولود بارتفاع ضغط الدم.

يمتد تأثير الدخان على الطفل بعد الولادة حيث يعاني أغلب الأطفال من أمراض مثل الربو والسمنة.

التدخين يجعل النساء أكثر عرضة لانقطاع الطمث المبكر.

والنحافة، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام.

تقول دراسة إن الأطفال الذين أقدمت أمهاتهن على التدخين أثناء الحمل يعانون من زيادة بنسبة 68٪ في الإصابة بمشاكل في السمع.

وأما عن تأثير التدخين السلبي، فالحوامل اللواتي لا يدخن لكن يتعرضن لدخان السجائر التي يدخنها آخرون ترتفع لديهن مخاطر فقدان الحمل، أو إنجاب طفل أقل من الوزن الطبيعي، أو مصاب بعيوب خلقية.