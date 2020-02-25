بعد ارتفاع أسعار السجائر.. نصائح عشان تبطلها

الإقلاع عن التدخين واحد من تلك القرارات التي تؤخذ في كل صباح، ثم مع أول فنجان قهوة يجد المدخن نفسه يشعل واحدة تلو الأخرى، لذا هناك نصائح يجب اتباعها للإقلاع بشكل كامل، وعن اقتناع عن التدخين، بخاصة بعد ارتفاع أسعار السجائر، ويستعرض التقرير التالي نصائح للإقلاع عن التدخين بحسب موقع "ويب مد".

أوجد سبب قوي

لتجد الحافز للإقلاع عن التدخين، تحتاج إلى سبب قوي شخصي للانسحاب، أحد تلك الأسباب قد يكون حماية عائلتك من التدخين السلبي. أو تقليل فرصك للإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب أو غيرها من الحالات. أو أن تبدو وتشعر بأن شكلك أصغر، أو غلاء أسعار السجائر، في تلك الحالة سيكون إقلاعك عن التدخين مقنعا لنفسك.

أهل نفسك للتخلي عنها

التدخين إدمان، تصبح دماغ المدخن مدمنة على النيكوتين، لذا مع بداية الإقلاع تمر بعملية الانسحاب. لذا راجع طبيب أو شخص له تجربة مسبقة مع الإقلاع عن التدخين، لمعرفة جميع الأساليب التي من شأنها أن تساعد، مثل دروس الإقلاع عن التدخين والتطبيقات، وتقديم المشورة، والأدوية، لتكون جاهزًا لليوم الذي تختاره للانسحاب.

استخدم بدائل النيكوتين

عندما تتوقف عن التدخين، فإن انسحاب النيكوتين قد يعطيك صداعًا أو يؤثر على حالتك المزاجية أو يستنزف طاقتك. لذا يجب أن تلجأ لبدائل النيكوتين التي يمكن أن يحد من هذه التأثيرات، تشير الدراسات إلى أن علقة النيكوتين وأقراصه تحسن فرص نجاحك عندما تبدأ في الإقلاع عن التدخين.

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اطلب مساعدة المقربين

أخبر أصدقاءك وعائلتك والأشخاص المقربين لك، أنك تحاول الإقلاع عن التدخين، فهم يمكن أن يشجعوك على الاستمرار.

ابحث عن طرق جديدة للاسترخاء

أحد أسباب التدخين هو أن النيكوتين يساعد على الاسترخاء. بمجرد الإقلاع، ستحتاج إلى طرق جديدة للاسترخاء. وهناك العديد من الخيارات، حيث يمكنك ممارسة التمارين الرياضية لتفريغ الطاقة، أو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، أو التواصل مع الأصدقاء، أو عقد جلسات التدليك، أو تخصيص وقت لممارسة هواية. حاول تجنب المواقف العصيبة خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد التوقف عن التدخين.

تخلص من مخلفات التدخين

بمجرد أن تدخن آخر سيجارة، ارم جميع منافض السجائر والولاعات. اغسل أي ملابس تنبعث منها رائحة الدخان، وقم بتنظيف السجاد والستائر والتنجيد. واستخدم معطرات الجو للتخلص من تلك الرائحة المألوفة. إذا كنت تدخن في سيارتك، فقم بتنظيفها أيضًا.

حاول أكثر من مرة

يحاول الكثير من الناس عدة مرات قبل الإقلاع عن السجائر للأبد، إذا كنت تعود لها، لا تشعر بالإحباط. بدلا من ذلك، فكر فيما أدى إلى الانتكاس والعودة للتدخين، بمجرد اتخاذ القرار أعد المحاولة.

كافئ نفسك

إضافة إلى جميع المزايا الصحية، فإن واحدة من الامتيازات المترتبة على التخلي عن السجائر هي كل الأموال التي ستوفرها. احسب بعد ذلك مقدار ثرائك، وكافئ نفسك من خلال إنفاق جزء منه على شيء ممتع.