تحدت العادات.. "هدية" الصعيدية التي وصلت لمنصب مساعد رئيس مدينة الأقصر

هي المرأة الصعيدية التي تحدت كل العادات والتقاليد المحافظة، وتمكنت في تحقيق ذاتها وإثبات قدرات المرأة، هدية ثابت، ابنة قرية البعيرات، غرب محافظة الأقصر، أثبتت منذ 4 أعوام قدرة المرأة الصعيدية على تقلد المهام القيادية، فهي تشغل منصب مساعد رئيس مدينة الأقصر.

تقول هدية ثابت، إن قصة كفاحها بدأت عندما أصرت على دخول الجامعة عقب وفاة والدها، الأمر الذى حمل على عاتقها مسئولية رعاية والدتها، وتدبير مصاريف دراستها، وهو الأمر الذى يصعب عندما يغيب رب الأسرة، ومن أجل تدبير تلك النفقات، خاصة المتعلقة بمستقبلها الدراسى، عملت بالعديد من المؤسسات الخيرية، والشركات التنموية، وكذا الجمعيات الخيرية، ضاربة عرض الحائط بالعادات التى تحتقر عمل المرأة، بل أكدت أن المرأة غير المتزوجة تستطيع تحمل المسئولية مثل المتزوجة تماماً دون أن تقف العادات عائقاً أمام ما تحلم به، بل على العكس، نالت تشجيع ودعم جميع أهالى قريتها بعد أن نالت ثقتهم بسبب أعمال الخير والخدمات التى قامت بها من أجلهم.

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"ثابت" أكدت أنها بدأت العمل الحكومى منذ عام 2012 ونجحت كإدارية، فى أن تنال حب وتقدير زملائها ورؤسائها فى العمل وبدأت بالتزامن مع ذلك البدء فى تنفيذ عدد كبير من الخدمات التى كان يطالب بها أهالى قريتها والتى ساعدتهم فيها، وبسبب مجهوداتها الملحوظة فى عام ٢٠١٥ أصدر رئيس مدينة القرنة قراراً بتوليها منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية حاجر الضبعية، التابعة لمدينة القرنة، الأمر الذى أكد لها يقيناً وزادها طمأنينة بأنها تسير على الدرب الصحيح.

وتروى "هدية" تفاصيل تلقيها الخبر قائلة: "صليت ركعتين شكر عندما بلغنى رئيس المدينة حينذاك فى اتصال هاتفى بتكليفى برئاسة القرية، وفى فبراير من عام 2017، قرر الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر السابق، تعيينى مساعداً لرئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل وتولى مشروع تنظيف وتجميل شوارع الأقصر، خاصة بعد تتويجها وقتئذ بلقب عاصمة السياحة العالمية، وحينها شعرت بالفخر بعد صدور قرار تكليفى بمشروع تجميل عاصمة السياحة العالمية العام قبل الماضى.

وأكدت استمرارها بنفس المستوى، وتلبيتها جميع الطلبات التى تخص عملها.