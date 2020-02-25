الامارات | أفراح اليحيائي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح اليحيائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الحفل الذي أقامه خميس خلفان جمعة اليحيائي، بمناسبة زفاف نجله هادف إلى كريمة خالد غبيش سعد اليحيائي، وذلك في صالة الأعراس بزاخر. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وشاركت فرقة الحربية بعروضها وأهازيجها المنوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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