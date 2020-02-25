الامارات | موناليزا بمكعبات الروبيك تُباع بأكثر من 500 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن موناليزا بمكعبات الروبيك تُباع بأكثر من 500 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة لموناليزا صمّمها فنان شارع فرنسي باستخدام 330 من مكعبات الروبيك بمبلغ 480 ألفاً و200 يورو (520 ألفاً و680 دولاراً) في معرض للفن الحديث في باريس. وقال المنظمون إن الثمن أكبر بكثير من توقعات ما قبل البيع، التي وصلت إلى 150 ألف يورو فقط.

ويستخدم العمل الفني، الذي أبدعه فنان الشارع إنفيدر المجهول في عام 2005، المربعات المصنوعة من البلاستيك الخاصة بألعاب الألغاز في عمل فسيفساء لموناليزا وابتسامتها الشهيرة بألوان متوهجة.