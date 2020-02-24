مروة حسن من مسجد الشرطة: كنا بنحجز كتب كتاب منة عرفة وعلي غزلان

تتجه الأضواء في الوقت الحالي، صوب العلاقة الوليدة بين علي غزلان ومنة عرفة، فقد ظهر الثنائي مؤخرا مع يوتيوبر شهيرة، وملكة جمال سابقة لمصر، في أحد الجوامع، وأثارت صورهما كثيرا من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية نشر الثنائي صورهما، والآن، نشرت البلوجر الشهيرة مروة حسن، صورة لها هي وزوجها، مع الثنائي منة عرفة وعلي غزلان، وألمحت إلى ارتباط رسمي وشك، متخطية بذلك فترة الخطوبة، وكتبت في تعليقها على الصورة، "وإحنا بنحجز لمنة وعلي كتب الكتاب"، وأشارت إلى أن الصورة أخذت في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وهي الصور التي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، وكان علي غزلان واحدا من المعلقين على الصورة، فسخر من تداول أنباء ارتباطهما على وسائل الإعلام.

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وكانت ملكة جمال مصر السابقة، آيسل خالد، قد نشرت صورة أمس، لمها هي وخطيبها، وعلي غزلان ومنة عرفة، ومروة حسن وزوجها، لافتة إلى أن منة وعلي في مرحلة الارتباط، وهو ما اعتبره الكثيرون بمثابة إعلان رسمي بارتباط الثنائي.

وكان علي غزلان ومنة عرفة أثارا الجدل مؤخرا حول طبيعة علاقتهما، فقد ظهرت في صور رومانسية على الثلوج، وأرسلت منة قبلات لعلي خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب الماضي، إضافة إلى ظهورهما المتكرر في مقاطع فيديو، وصور.