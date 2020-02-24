يستعدن «هيبة الدولة».. 3 سيدات على رأس أكبر أحياء محافظة الإسكندرية

الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، هى النائبة رقم 3 للمدينة الساحلية، والنائبة رقم 2 كسيدة، تولت منصبها إلى جانب ثلاث سيدات كُلفن برئاسة أحياء المدينة الساحلية، ليصبح هناك 4 سيدات داخل الهيكل التنفيذى للمحافظة، إضافة إلى الموظفات والمهندسات العاملات داخل أروقة الأحياء الثمانية.

كانت الإسكندرية من بين المحافظات التى أفسحت مجالا للسيدات للعمل فى المحليات، وبالرغم من صعوبة ومشقة العمل داخل المدينة الساحلية، فإن السيدات أثبتن كفاءتهن على مدار الأعوام الماضية، ما جعلهن يتلقدن رئاسة الأحياء، فى مقابل أخريات واجهن اتهامات بالفساد كالنائبة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وبهية عبدالفتاح، رئيس حى وسط السابقة، إلا أن الشريفات من السيدات ما زلن يتقلدن المناصب ويثبتن كفاءة نادرة.

Advertisements

جاكلين عازر، نائبة فى المدينة الساحلية، هى طبيبة بجامعة الإسكندرية، بدأت توجد فى الحملات والجولات مع محافظ الإسكندرية لبدء العمل التنفيذى ومباشرة الأعمال فى المحليات، إلى جانب المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق حالياً، تم نقلها من حى الجمرك، بعد إنجازها العديد من المهام، حيث تظهر دائماً وهى فى الشارع عند شن الحملات على المتعدين على أملاك الدولة، وكذلك إزالة إشغالات الباعة الجائلين، بصحبة قوات الأمن من شرطة المرافق لتنفيذ الحملات، وإحكام السيطرة على المخالفين، وعادة ما تحرص رئيس حى شرق على النزول إلى الشارع برفقة مسئولى الإزالة، خصوصاً فى المناطق المتوقع منها أن تحدث شغباً عند تنفيذ الأعمال.

أما المهندسة نادية جبر، سكرتير عام مركز برج العرب، غرب الإسكندرية، فتواصل بنفسها الحملات فى البؤر الساخنة بالمركز لرفع الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة، من بينها تنفيذ أعمال الحملات ورفع الإشغالات بشارعى أنور السادات والوحدة المحلية بقرية بهيج وميدان قرية بهيج الخاصة بالمقاهى والمحال التجارية والباعة الجائلين، والتى تعوق حركة السير وتسىء للمظهر العام، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويعد برج العرب من أكبر الأحياء فى المدينة الساحلية، فهو من المناطق التى يغلب عليها الطابع الريفى، بالإضافة إلى تمركز قيادات الدعوة السلفية، وتتولى إدارة المدينة سيدة تعمل وسط الأهالى من أجل الارتقاء بالحى، فيما تتولى نجوى أمين، رئاسة حى الجمرك، منذ أشهر، وهو من الأحياء القديمة التى توجد فيها عقارات قديمة متهالكة وغير آدمية، بالإضافة إلى أنه يشهد انهيارات عديدة بسبب تهالك المبانى، وتسعى كل منهما إلى الوجود فى الشارع، خاصة مع التعليمات المشددة التى أطلقها محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عقب توليه المنصب، بضرورة الوجود فى الشارع 24 ساعة للعمل دون الجلوس فى المكتب، وتمتلئ أحياء الإسكندرية بالسيدات ما بين موظفات ومهندسات حيث بعضهن تلمع أسماؤهن فى النزاهة والشرف والعمل الدؤوب وأخريات يقمن بأداء مهامهن على أكمل وجه، بحسب مواطنين.