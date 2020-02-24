3 هدايا للمرأة والطفل من "الصحة" في مارس 2020

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق 3 حملات خلال مارس المقبل، تستهدف الفئات العمرية المختلفة، الأولى لفحص السيدات الحوامل، والثانية للأطفال بالفئة العمرية من 9 شهور إلى 6 سنوات، وهي حملة قومية ضد الحصبة والحصبة الألماني، والثالثة حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين.

وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنّ وزارة الصحة تستعد لإطلاق مبادرة للكشف عن السيدات الحوامل، التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشينها في مارس المقبل.

مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الحوامل ومنع انتقالها إلى الجنين

تابع صلاح، أنّ المبادرة تستهدف الكشف المبكر وعلاج الأمراض لدى السيدات الحوامل ومنع انتقالها إلى الجنين، وفق أعلى المعايير الطبية للكشف والعلاج بما يراعي صحة الأم والجنين معا.

وأضاف أنّ الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها، تتمثل في أمراض "الزهري وفيروس بي"، والوزارة حددت الأمراض التي تفحصها على السيدة، وهي: الزهري، فيروس بي، الإيدز، السمنة، الضغط، والسكري، لافتا إلى أنّ المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال من الأمراض التي تؤثر على صحتهم والحفاظ على صحة الأم في المقام الأول، كما ستنطلق المبادرة على مستوى المحافظات.

وعن سبب الاهتمام بفيروس "بي"، قال مستشار وزيرة الصحة، إنّ إصابة السيدة الحامل به قد تؤدي إلى حدوث نزيف في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو ولادة مبكرة، كما قد يسبب انخفاضا في وزن الجنين.

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وأكد صلاح أنّه جرى إنشاء قاعدة بيانات خاصة للسيدات، وجار الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية للمستشفيات، وإنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المبادرة بشكل يليق بها.

حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية ضد الحصبة والحصبة الألماني على مستوى محافظات الجمهورية في مارس المقبل، تستمر الحملة 18 يوما خلال الشهر المقبل، وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 شهور وحتى 6 سنوات.

حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد 2016

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وقالت وزيرة الصحة إن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة تستهدف 6 ملايين طفل، كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير مصريين وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم وستكون منتصف مارس المقبل.