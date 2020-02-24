بولغري تكشف عن مجموعة مجوهرات "جنّة" في متحف اللوفر في أبو ظبي

أطلقت علامة بولغري مجموعة مجوهراتها الجديدة التي أنجزتها بالتعاون مع سمو الشيخة فاطمة بنت زايد آل نهيان والتي حملت اسم "جنيّة"، وذلك خلال حفلة أُقيمت في متحف اللوفر في مدينة أبو ظبي.

تجسّد هذه المجموعة الجديدة تسامي ثقافة "التقاء الشرق بالغرب". ومن منطلق روحية بولغري المفعمة بحب الحياة بكل بهجة وجرأة، جرى عرض المجوهرات وليدة الأحلام الشرق أوسطية بمحاذاة مجموعات "المجوهرات الراقية"، المستوحاة من تصاميم مبتكرات حقبة "الدولتشي فيتا" Dolce Vita، التي أطلقتها بولغري ضمن مجموعتها الأحدث عهداً والأعلى جودة ونفاسة والتي أسمتها "سينيماجيا" Cinemagia.

وفي أمسية حافلة، بلغ الإبداع ذروته في عرض مذهل للمجوهرات سلّط الضوء على 70 تحفة تخطف الأبصار من "المجوهرات الراقية" والساعات الفاخرة.

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