سقط عليه ماء مغلي.. ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء لابنها تيتو

شاركت الفنانة ريهام سعيد صورة لابنها تيتو، بعد سقوط ماء مغلي عليه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "الحمد لله، تيتو وقع عليه ميه مغلية، أرجو الدعاء بالشفاء".

وانهالت التعليقات على الصورة من ضمنها تعليق الفنانة أصالة: "سلامة قلبه حبيبي"، وتضمنت باقي التعليقات الدعاء لنجلها بالشفاء.

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براءة الإعلامية ريهام سعيد من دعوى أصحاب الوزن الزائد

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارا منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة ضدها من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي، ضد ريهام سعيد، والاتهامات الموجهة إليها بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها.