يسرا اللوزي بإطلالة غريبة.. ومتابعون: رقبتها محروقة؟

تتميز إطلالات الفنانة يسرا اللوزي بالبساطة والأناقة غير المتكلفة، ولكنها ظهرت بإطلالة جديدة مختلفة عما بدت عليه، بلوك جديد وماكياج أنيق بلون"البيج" وبدرجاته المختلفة، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بشكل مختلف عما اعتاد الجمهور عليه، ما جعلهم يواجهون صعوبات بالغة في التعرف عليها.

وظهرت يسرا خلال الصورة بأحمر شفاه بلون فاتح، وبلاشر من نفس درجات البني الفاتح التي تناسب بشرتها، بالإضافة لأيشادو وظلال عيون هادئ أبرز جمال عينيها، واعتمدت تسريحة شعر مميزة أبرزت ملامحها مع الماكياج، والتي غيرت ملامحها بشكل كلي، وبدت خلالها بشكل أكثر نحافة.

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ولاقت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، وحصدت ما يقرب من 14 ألف تسجيل إعجاب بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: "الميك أب ظالم ملامحك الجميلة، دي غيرت ملامحك خالص أكنك مش انتي عرفتك بالاسم بس، على فكرة نزول الجسم قوي كده مش كويس، بيعجز بدري، اتغيرتي خالص".

فيما تسائلت إحدى المتابعات عن الأجزاء البارزة في جسدها، قائلةً: "رقبتها محروقة؟".

وشاركت يسرا في بطولة مسلسل بخط الإيد الذي حقق نجاحا كبيرا، بدور جميلة، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجماهير.