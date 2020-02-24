نجمات خطفن الأنظار خلال حضورهن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو

غصّت عروض الازياء العالمية لموسم خريف وشتاء 2020-2021 باجمل اطلالات النجمات والعارضات العالميات اللواتي حضرن في الصفوف الامامية لمشاهدة اجمل العروض الجاهزة والتصاميم التي تستحق التوقف عندها.تابعي معنا أناقة النجمات والعارضات الاخيرة اللواتي اخترن أجمل صيحات الموضة مباشرة من أسبوع ميلانو للموضة.

سحرت النجمة Dakota Johnson الانظار خلال توجّهها لحضور عرض Gucci لموسم خريف وشتاء 2020-2021 مرتدية بدلة رسمية واسعة باللون الاسود. كما لفتتنا اطلالات Emily Ratajkowski بفستان احمر قصير على شكل بلايزر في عرض Versace، والمعطف البني الواسع الذي تألقت به على شكل فستان في عرض Prada مع الجزمة السوداء عالية الساق. كما لفتتنا التصاميم السوداء مع اكمام الكاب التي اختارتها Barbara Palvin ايضاً خلال حضورها عرض Versace

والبارز اختيار العديد من النجمات تصاميم مزخرفة وأبرزها اناقة Rachel Brosnahan مع البنطلون المزخرف الواسع والكروب توب في عرض Prada، والاطلالة الشبابية التي اختارتها Yolanda Hadid مع موضة الجمبسوت الضيق في عرض Moschino. أما الجميلة Lucy Hale فتألقت في عرض Fendi مع البلايزر الواسعة بمربعات الكارو البنفسجية، وسحرنا الفستان الذهبي اللماع الذي اختارته Yara Shahidi في عرض Gucci الى جانب الفستان المستقيم مع زخرفات الورود التي اختارتها Shailene Woodley في عرض Moncler

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