"تم استيراده".. علماء صينيون يرصدون مصدر فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ذكرت دراسة جديدة أجراها فريق من العلماء الصينيين أن فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص لم ينشأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، كما كان يُعتقد في بادئ الأمر، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وقال باحثون من مؤسسة "شيشوانجبانا تروبيكال بوتانيكال جاردن" التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم والمعهد الصيني لأبحاث المخ إن فيروس كورونا 2 (سارس-كوف-2) تم استيراده بدلا من ذلك من مكان آخر.

وتتبع الفريق بقيادة دكتور يو وينبين بيانات جينومية لـ93 من عينات فيروس/سارس-كوف-2) المقدمة من 12 دولة في محاولة لرصد مصدر العدوى وتفهم كيفية انتشارها.

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وطبقا لما توصل إليه العلماء فإنه بينما انتشر الفيروس سريعا داخل سوق "هوانان" لبيع المأكولات البحرية بالجملة في ووهان، كان هناك أيضا تفش في 8 ديسمبر و6 يناير.

وطبقا للدراسة، التي نُشرت في الموقع الالكتروني للمعهد يوم الخميس الماضي، أشار تحليل إلى أن فيروس كورونا تم استيراده من خارج السوق.

وأضافت الدراسة "السوق المكتظ زاد من انتشار سارس-كوف2 ونشره في المدينة بأكملها في أوائل ديسمبر 2019".

وكانت تقارير سابقة من سلطات الصحة الصينية ومنظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن أول مريض معروف ظهرت عليه الأعراض في الثامن من ديسمبر وأن معظم الحالات التالية كانت لديها اتصالات بسوق المأكولات البحرية، الذي تم إغلاقه في الأول من يناير الماضي.