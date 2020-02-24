محظورات على مرضى الوردية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن مرض الوردية "Rosacea" هو مرض جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد بالوجه مع وجود أوعية دموية متمددة صغيرة وسطحية على جلد الوجه وبثور وتورم.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه إلى جانب العلاج الدوائي يتعين على مرضى الوردية الابتعاد عن الأشياء، التي تتسبب في تهيج الجلد وتمدد الأوعية الدموية، مثل الشاي والقهوة والتدخين والخمر وحمامات الساونا وحمامات البخار والتدليك بالفرشاة.

وللسبب ذاته يتعين على المرضى أيضا الابتعاد عن مستحضرات العناية بالبشرة، التي تحتوي على مواد عطرية أو زيوت طيّارة أو مواد حافظة.