محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الدكتورة كاتارينا شورينجس إن مرض الوردية "Rosacea" هو مرض جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد بالوجه مع وجود أوعية دموية متمددة صغيرة وسطحية على جلد الوجه وبثور وتورم.
وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه إلى جانب العلاج الدوائي يتعين على مرضى الوردية الابتعاد عن الأشياء، التي تتسبب في تهيج الجلد وتمدد الأوعية الدموية، مثل الشاي والقهوة والتدخين والخمر وحمامات الساونا وحمامات البخار والتدليك بالفرشاة.
وللسبب ذاته يتعين على المرضى أيضا الابتعاد عن مستحضرات العناية بالبشرة، التي تحتوي على مواد عطرية أو زيوت طيّارة أو مواد حافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر محظورات على مرضى الوردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.